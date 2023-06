Starfield aurait pu être exclusif PS5, et c’est en partie pour cela que Microsoft a racheté Bethesda

Pourquoi racheter un morceau quand on peut racheter l’ensemble ?

Aujourd’hui exclusif à la Xbox sur le marché des consoles, et fer de lance de Microsoft, Starfield aurait pu avoir un tout autre destin selon Phil Spencer.

Interrogé sur la question des exclusivités négociées avec des éditeurs tiers, comme Sony a pu le faire avec Square Enix et justement avec Bethesda, Spencer a déclaré que le fait que Starfield fasse potentiellement l’impasse sur la Xbox était quelque chose d’inenvisageable, et que l’entreprise se devait de sécuriser cette sortie pour sa survie (relayé par The Verge) :

« Lorsque nous avons acquis ZeniMax, l’une des raisons pour cela est que Sony avait conclu un accord avec Deathloop et Ghostwire… pour payer Bethesda pour afin de ne pas sortir ces jeux sur Xbox. Ainsi, le débat sur Starfield lorsque nous avons entendu dire qu’il allait potentiellement finir par faire l’impasse sur la Xbox était de nous dire que nous ne pouvions pas – en tant qu’acteur à la troisième place [par rapport à Sony et Nintendo] – de prendre encore plus de retard sur nos contenus, nous avons donc dû sécuriser ce contenu pour rester viable sur le marché. »

Starfield a donc joué un grand rôle dans l’acquisition de ZeniMax, s’il fallait encore en douter. Ce n’est évidemment pas le seul facteur puisque Microsoft aurait pu tout simplement sécuriser l’exclusivité en sortant une plus grosse offre que celle de Sony, mais forcément, en rachetant l’éditeur, cela minimise les risques.

Starfield sortira le 6 septembre prochain sur PC et Xbox Series, et sera directement disponible dans le Xbox Game Pass.