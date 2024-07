Une suite d’Aliens Fireteam Elite est-elle réellement en préparation ?

Les jeux Alien vont de la bonne surprise (Alien Isolation, Aliens: Dark Descent) aux jeux que l’on préfère oublier (Aliens: Colonial Marines). Entre les deux se situe Aliens Fireteam Elite, un TPS en coopération pas dénué de défauts mais relativement sympathique, qui avait su trouver son public lors de sa sortie en 2021. Un petite public, puisque le titre n’a pas non plus fait beaucoup de vagues et c’est pourquoi on ne s’attend pas forcément à ce qu’un Aliens Fireteam Elite puisse voir le jour prochainement. Pourtant, c’est bien la rumeur du moment puisqu’un document qui serait en provenance de l’énorme vol de données de Disney survenu ces derniers jours fait étant d’un certain « Project Macondo ». Et si l’information a été relayée partout, elle a de quoi faire douter.