Rockstar affirme savoir GTA 6 doit dépasser les attentes pour satisfaire la communauté

Cela fait bientôt maintenant dix longues années que GTA V est sorti. Depuis, le jeu a eu le temps de ressortir sur deux autres générations de consoles, mais son succès a été si immense qu’il a sans doute repoussé GTA 6 de manière considérable. Comment passer derrière un tel mastodonte ? Comment réussir le même exploit ? C’est sans doute ce que les équipes de Rockstar se demandent depuis des années, et elles ont bien conscience du fardeau qui pèse sur leurs épaules, comme on peut le voir dans le dernier billet de blog du studio.

Faire mieux que les attentes

Pour réussir à marquer les esprits, GTA 6 ne doit pas seulement être bon, il doit être mémorable et doit surtout montrer qu’il avait besoin de toutes ces années de développement pour être le meilleur possible. C’est du moins ce que Rockstar déclare dans le billet de blog qui justifie l’arrêt des nouveautés sur Red Dead Online, avec des équipes qui sont réaffectées au développement de GTA 6 :

« Plus que jamais, notre équipe souhaite proposer des jeux qui dépasseront les attentes des joueurs, et c’est pour cela qu’au fil de ces dernières années, nous avons décidé d’assigner une plus grande partie de notre équipe au développement du prochain opus de Grand Theft Auto, pour garantir aux joueurs une expérience toujours plus passionnante. »

Nul doute que les fans attendent cet épisode au tournant, et qu’il sera scruté avec le plus grand intérêt, bien plus que n’importe quel autre jeu, et le studio sait qu’il n’a pas le droit à l’erreur s’il veut que les fans soient au rendez-vous pendant encore des années. La rançon de la gloire en quelque sorte.