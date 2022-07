Red Dead Online : Plus aucune mise à jour majeure à prévoir, Rockstar se focalise sur GTA 6

Depuis plusieurs mois, la communauté de Red Dead Online n’hésite pas à faire savoir à Rockstar que l’expérience manque grande de suivi et de nouveautés, au point où le jeu est de plus en plus délaissé. Et face au silence de Rockstar face à cette situation, de plus en plus de joueurs et de joueuses ont quitté le navire, surtout en voyant que GTA Online n’avait pas du tout droit au même traitement, bien au contraire. Rockstar s’est enfin exprimé sur la situation via son site officiel, et c’est pour annoncer une bien mauvaise nouvelle.

Place à GTA 6

Red Dead Online est mort, ou presque. C’est du moins ce que peut laisser entendre le dernier message de Rockstar, qui explique pourquoi les mises à jour ont été ralenties, et pourquoi cela ne va pas s’améliorer avec le temps. Et le coupable, c’est GTA 6 :

« Nous souhaitons également remercier la communauté de joueurs de Red Dead Online pour leur soutien et leur investissement sans faille. Plus que jamais, notre équipe souhaite proposer des jeux qui dépasseront les attentes des joueurs, et c’est pour cela qu’au fil de ces dernières années, nous avons décidé d’assigner une plus grande partie de notre équipe au développement du prochain opus de Grand Theft Auto, pour garantir aux joueurs une expérience toujours plus passionnante. »

Le studio explique alors que le jeu sera encore suivi avec des événements réguliers, mais qu’il ne faut désormais plus attendre de grands changements :

« Les nombreux évènements continueront d’avoir lieu chaque mois afin que tous les joueurs, débutants ou aguerris, puissent profiter au mieux de ce que l’Ouest sauvage peut offrir. Nous continuerons de proposer des évènements saisonniers spéciaux ainsi que des améliorations qui permettront de toujours garantir la qualité de l’expérience de jeu. Cette année, nous prévoyons de développer des modes de jeu existants et d’ajouter de nouvelles missions par télégramme, au lieu de créer de nouvelles mises à jour de contenu majeures comme les années précédentes. »

C’est donc le début de la fin pour Red Dead Online, du moins tant que GTA 6 ne sera pas sorti (même si on imagine mal Rockstar revenir sur le titre après cela). Une bien mauvaise nouvelle pour les fans de cette expérience multijoueur, qui pourront tout de même continuer à profiter des événements à venir, tout en sachant que rien de majeur ne sera ajouté à l’avenir.