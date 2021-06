River City Girls 2 officialisé avec de la coop online au programme

Après un premier épisode plus que réussi, Wayforward avait déjà annoncé qu’une suite de River City Girls était dans les tuyaux mais qu’il faudrait se montrer patient avant d’en entendre parler en détails. Aujourd’hui, le studio a pris la parole afin de commencer de façon sérieuse la communication autour du titre.

Les River City Girls sont de retour !

On apprend ainsi que River City Girls 2 arrivera l’année prochaine mais il faudra se contenter d’un très vague « 2022 » pour le moment. Comme pour le premier opus, Limited Run Games livrera une édition physique limitée du jeu, il faudra néanmoins se montrer attentif et rapide pour espérer pouvoir en obtenir une lorsque les précommandes seront ouvertes.

Côté personnages jouables, Misako et Kyoko seront bien entendu les stars du jeu, mais Kunio et Riki seront également de la partie. On nous promet de plus quelques personnages supplémentaires dans le roster, avec un peu de teasing via une image qui ne laissera pas les fans indifférents.

Enfin, fonctionnalité réclamée par les joueurs et joueuses : la coopération online sera cette fois bel et bien de la partie en plus du multi en local. River City Girls 2 sera donc disponible en 2022, en dématérialisé et en physique sur Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series, PlayStation 4 et 5 et PC (via Steam).