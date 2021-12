River City Girls 2

River City Girls 2 est un beat’em up développé par WayForward et édité par Arc System Works. Suite du titre à succès commercialisé en septembre 2019, cet opus propose à nouveau aux joueurs et aux joueuses de distribuer des mandales aux méchants présents dans les rues de River City par l'intermédiaire d'un casting de personnages féminins comme Misako, Kyoko, Kunio et Riki en solo ou en coopération locale ou online, une première dans l'histoire de la série.