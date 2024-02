Rise of the Ronin : Un premier making-of pour en savoir plus sur le prochain jeu de Team Ninja

Décorticage du projet le plus ambitieux du studio

Cette vidéo commence tout d’abord par nous présenter ce que seront les prémices de notre aventure, dans un Japon en plein changement suite à l’ouverture du pays vers les Occidentaux et aux luttes internes autour du Shogunat. On incarne ici un ronin séparé de son frère d’armes, qui va devoir voyager dans plusieurs villes durant une cette époque très dangereuse. Un pitch qui a servi de base pour construire ce que Koei Tecmo et Team Ninja considèrent comme étant leur plus grand projet, notamment à cause de son monde ouvert et de la place plus importante qui est attribuée à l’histoire contrairement aux jeux Nioh.

L’équipe de développement nous explique ensuite les diverses influences qui ont donné vie au projet, tout en mettant en avant les motivations de chacun des créateurs et les recherches effectuées sur la période Bakumatsu, tout en accordant un peu de place à l’élaboration de la bande-son.

Rise of the Ronin sera disponible dès le 22 mars 2024 en exclusivité sur PlayStation 5.