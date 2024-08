On a vu Revenge of the Savage Planet, une suite tout aussi loufoque que son aînée

Plus grand, plus fun

Si les événements du premier jeu ne se déroulaient que sur une seule planète, cette fois Revenge of the Savage Planet propose quatre planètes à explorer (et quelques secrets à découvrir). Chacune propose un biome totalement différent et sa propre faune et flore. Nous avons pu voir une planète plutôt verdoyante, une désertique et une troisième sous la neige.

Toujours dans un style visuel un peu cartoon, le titre est riche en détails et en couleurs. La direction artistique que nous avons pu voir conserve ce côté loufoque du premier jeu, avec des créatures toujours aussi drôles. On a par exemple vu des petits animaux tout ronds qui explosent dans une bouillie verdâtre une fois projetés contre un mur d’un bon coup de pied. Ou encore des petits ratons laveurs (emblème du studio) mignons, mais plutôt collants.

Contrairement à Journey to the Savage Planet, ce deuxième opus n’est plus un jeu à la première personne. Résolues à proposer une expérience toujours plus tournée sur le fun, les personnes en charge de l’animation se sont dit qu’il y avait matière à faire avec les animations du personnage principal. C’est donc à la troisième personne que se joue Revenge of the Savage Planet, permettant ainsi de faire bénéficier notre aventurier d’animation de marche, de saut ou de course qui ne se prennent pas au sérieux. Le résultat est très amusant et nous a beaucoup plu.

À plusieurs, la fête est plus folle

Le premier épisode était déjà jouable en coopération, et cette suite conserve cette volonté en permettant de jouer entre amis en ligne ou en local. Les membres de l’équipe qui nous présentaient le jeu ont beaucoup insisté sur les efforts déployés pour rendre le jeu à plusieurs amusant à tout moment et permettre aux joueurs d’être des agents du chaos s’ils le souhaitent.

Cela passe par l’équipement que nous allons pouvoir utiliser et notamment le pistolet permettant de tirer trois sortes de “munitions”. Du mucus vert et glissant, des boules de lave et une substance métallique permettant de conduire l’électricité. Si seuls, ces éléments permettent de progresser et de se défaire de certains obstacles, c’est combinés qu’ils révèlent leur plein potentiel.

La lave peut enflammer le mucus disposé au préalable sur le chemin des ennemis, provoquant alors un joli barbecue. La substance métallique, elle, peut servir de piège en utilisant les sources d’électricité présentes par endroit. Cela semblait assez amusant à voir, ce qu’il faudra confirmer manette en main tout en cherchant d’autres interactions possibles entre ces éléments.

Cet équipement n’est pas le seul que l’on pourra obtenir. Dans ce qui nous a été montré, il y avait aussi un jet pack par exemple. Pour les obtenir il faudra, comme dans Journey to the Savage Planet, récolter les ressources nécessaires sur les plantes et sur les cadavres encore chauds des créatures.

Il sera également possible de crafter du mobilier pour son QG et en faire son havre de paix, auquel on pourra ajouter de l’élevage de créatures capturées au préalable. L’humour reste au centre du jeu et bien que l’on n’ai pas pu en voir un exemple, les publicités complètement décalées de Journey to the Savage Planet sont de retour dans Revenge of the Savage Planet pour notre plus grand bonheur.

Il faudra pour le moment se contenter d’un vague 2025, mais nous avons hâte de nous replonger dans cet univers, en solo comme en coop. Rappelons que Revenge of the Savage Planet est prévu pour une sortie sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S.