Return to Monkey Island s’offre un premier trailer de gameplay

Après un petit teaser il y a quelques temps, Devolver Digital et Terrible Toybox viennent de sortir un trailer de gameplay pour Return to Monkey Island, qui a été diffusé à l’occasion du dernier Nintendo Direct Mini Partner Showcase.

Un opus que tout le monde attendait

Return to Monkey Island marque le grand retour de la célèbre série point’n click après la fin de Monkey Island 2 et donc le retour des créateurs originaux que sont Ron Guilbert et Dave Grossman. Le trailer de gameplay nous montre Guybrush Threepwood après plusieurs années d’enfermement suite à sa bataille contre le pirate zombie LeChuck.

Tout l’art du point’n click sera présent, tout en l’alliant à une aventure plus moderne, des puzzles prêts à vous retourner le cerveau ou encore des explorations de tous les lieux possibles. De plus, outre le trailer de gameplay, les développeurs dévoilent que le jeu sera disponible sur PC et sur Switch.

Return to Monkey Island sortira courant 2022 sur Switch et PC.