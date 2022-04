Return to Monkey Island : La suite de la saga culte est annoncée et arrivera en 2022

Secret of Monkey Island est un jeu culte parmi les jeux cultes, le genre de titre qui a bercé toute une génération et dont l’écriture a été maintes fois copiée, mais jamais égalée. Alors que la saga de point’n click a déjà plus de 30 ans, elle n’a pas eu droit à beaucoup de jeux, et la magie des deux premiers opus a eu du mal à être présente sur toute la série. Mais il est bien possible qu’on la retrouve bientôt, puisque par surprise, on apprend l’existence de Return to Monkey Island.

Un retour inespéré

La nouvelle est surprenante, mais oui, vous avez bien lu, Return to Monkey Island est bel et bien la suite directe des deux premiers épisodes, The Secret of Monkey Island et Monkey Island 2 : LeChuck’s Revenge, puisque cet épisode marque le retour de Ron Gilbert !

Le titre sera développé par Terrible Toybox et édité par Devolver et Lucasfilm Games, mais le papa de la série sera bien de retour aux commandes de la saga après l’avoir un peu mise de côté. Pour l’épauler, il sera accompagné de Dave Grossman à l’écriture, mais aussi du trio Michael Land, Peter McConnel et Clint Bajakian à la musique, tandis que Dominic Armato reprendra à nouveau son rôle icônique de Guybrush Threepwood.

Aucune date de sortie précise n’a été annoncée, mais on nous indique que Return to Monkey Island est prévu pour sortir en 2022. Les plateformes n’ont pas été annoncées pour le moment, mais le titre sera au moins disponible sur PC, on imagine. Le site officiel est déjà en ligne.