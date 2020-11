Rétrocompatibilité PS5 / PS4 : On vous explique tout en vidéo

La nouvelle génération approche et apporte avec elle son lot de questions, notamment pour ce qui est des mises à niveau (gratuites ou non) et de la rétrocompatibilité. Si du côté de la Xbox, l’ensemble est relativement clair – entre le programme de rétrocompatibiltié et le Smart Delivery, c’est un peu plus flou du côté de la prochaine PlayStation. Dans cette vidéo, on vous explique tout ce qu’il faut savoir sur la rétrocompatibilité PS5 / PS4.