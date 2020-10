Xbox Series X | S : Explications du Smart Delivery en vidéo

Dans quelques jours sortira le duo Xbox Series X | S, la nouvelle génération de consoles de Microsoft. Un changement important pour les studios et pour les joueurs, qui peut créer moult questionnements. C’est pourquoi nous lançons une série de vidéos sur notre chaîne pour s’attarder sur tel ou tel des consoles et aujourd’hui, on s’attarde sur le Smart Delivery. Qu’est-ce que c’est, quels sont les avantages, et pourquoi ce terme ? On vous dit tout dans cette vidéo.