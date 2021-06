E3 2021 : Voici le résumé de la conférence Square Enix avec toutes les annonces

On n’a même pas eu le temps de se reposer plus d’une heure après la conférence Xbox – Bethesda que voici arriver la conférence Square Enix. Beaucoup d’espoirs reposaient sur cette conférence, même si on était déjà quasiment certains de ne pas voir Final Fantasy XVI durant cette prise de parole. Qu’importe, le catalogue de l’éditeur reste grand et on nous avait promis plusieurs surprises, comme le prochain jeu d’Eidos Montréal. Voici toutes les annonces de la conférence E3 2021 de Square Enix.

Un jeu Gardiens de la Galaxie

Comme prévu, c’est bien Eidos Montréal qui a commencé les festivités, et sans surprise, c’est bien un jeu Les Gardiens de la Galaxie qui a été présenté. Il se nommera donc Marvel’s Guardians of Galaxy, et mettra en scène toute l’équipe que l’on connait si bien, mais on ne pourra jouer que Star-Lord ici, qui a droit à un chara design somme toute étonnant, comme pour le reste des Guardiens.

Il s’agira d’un jeu d’action/aventure à la troisième personne qui sera uniquement solo et très porté sur l’histoire, donc pas de Marvel’s Avengers bis en vue. S’il ne sera pas possible d’incarner Gamora et compagnie, on pourra leur donner des ordres et leur répondre dans les cinématiques grâce à un système de choix, qui devrait influencer certaines situations.

Le jeu a montré pas mal de gameplay et a dévoilé une date de sortie, fixée au 26 octobre sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series.

Des remasters, Avengers, et du mobile

Dans sa volonté d’offrir des remasters à tout bout de champ, Square Enix nous a présenté des Pixel Remaster pour Final Fantasy I à VI, qui sortiront prochainement sur PC, iOS et Android. Il ne s’agira pas d’une compilation, car ces jeux seront vendus séparément. Pas encore de date de sortie et pas beaucoup d’images mais on espère avoir des nouvelles bientôt.

Marvel’s Avengers est ensuite venu donner des nouvelles en nous présentant son contenu à venir, avec plusieurs extraits vidéo. On retiendra essentiellement l’extension consacrée à Black Panther, qui s’est dévoilée un peu plus mais qui n’a malheureusement donné aucune date de sortie. Oh et bien sûr, aucune trace de Spidey non plus.

Legends of Mana est venu rapidement présenter sa cinématique d’introduction et nous rappeler qu’il sortira le 24 juin sur PC, PlayStation 4 et Nintendo Switch, tandis que l’on a eu droit à tout plein de jeux mobiles qui ont donné des nouvelles comme Final Fantasy Brave Exvius ou War of the Visions. On notera aussi un passage éclair de NieR Reincarnation, ou encore Final Fantasy VII The First Soldier qui a juste montré quelques bouts de gameplay.

La seule annonce mobile à retenir, c’est celle de Hitman Sniper: The Shadows, anciennement Project Hitman Sniper Assassins. Le titre proposera un récit original dans l’univers de notre chauve adoré en se basant sur une équipe d’assassins spécialisés. Il sera disponible gratuitement en free-to-play plus tard en 2021 sur iOS et Android.

Des retours attendus

Sans surprise, Babylon’s Fall est réapparu, et nous a montré sa direction artistique unique. Ce qui était plus surprenant, c’était d’apprendre que le titre de PlatinumGames serait en réalité un hack’n slash en jeu service, qui sera disponible sur PC, PS4 et PS5.

Il sera donc possible de jouer en coopération jusqu’à quatre joueurs. Square Enix précise qu’il sera jouable en solo et que de nouveaux modes de jeu arriveront après sa sortie, comme tout bon jeu service. Pas encore de date de sortie mais une bêta fermée aura lieu prochainement et il est possible de s’inscrire sur le site officiel.

En toute logique, Life is Strange a profité de son segment pour nous dévoiler une nouvelle bande annonce pour True Colors. Pour illustrer les aventures futures d’Alex Chen, l’éditeur nous a montré les pouvoirs d »empathie de notre héroïne et les conséquences que cela pourrait avoir. De quoi profiter d’un peu de gameplay supplémentaires et d’apprécier les environnements.

Les éditions remasterisées des deux premiers épisodes ont également eu droit à leur propre trailer afin d’apprécier les améliorations apportées. Rien de bien nouveau, si ce n’est une date de sortie pour le duo Life is Strange et Life is Strange Before the Storm fixée désormais au 30 septembre 2021.

Un point Final qui a du mal à convaincre

Et enfin, le one more thing du Square Enix Presents, était un jeu qui avait fuité bien plus tôt, Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin. Comme prévu, il s’agit d’un action RPG développé par la Team Ninja qui se rapproche un peu d’un Nioh. A première vue, on peut le caractériser comme un mélange entre les Souls, Devil May Cry et Final Fantasy.

Le titre nous permettra de retrouver l’intrigue du tout premier Final Fantasy à travers une proposition assez originale et inédite, dans un univers dark fantasy, où l’on y suivra Jack et ses alliés dans leur quête de vaincre Chaos. Une démo est disponible dès maintenant sur PlayStation 5 et accessible jusqu’au 24 juin et la sortie du jeu est prévue sur PC et les deux générations de consoles en 2022.

Voici tout ce qu’il y avait à retenir de la présentation, qui s’est beaucoup attardée sur la présentation de Marvel’s Guardians of the Galaxy pour laisser peu de places aux autres. On pourra dire que l’on est plutôt intrigué par Final Fantasy Origins, qui dispose d’une promesse intéressante, mais dont la vidéo peine à convaincre à première vue. Reste à voir si Square Enix s’est gardée des cartouches pour plus tard cet été, potentiellement dans un State of Play.