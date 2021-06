Life is Strange: True Colors a droit à un nouveau trailer

Square Enix l’avait annoncé, et on imaginait mal l’éditeur ne pas parler de son gros jeu de la rentrée. Life is Strange: True Colors est donc de retour à l’occasion du Square Enix Presents, avec une nouvelle vidéo qui pose encore un peu plus les bases de cette nouvelle aventure.

Pouvoirs et conséquences

Cette nouvelle présentation nous permet de comprendre un peu mieux comment fonctionne le système d’aura avec la possibilité pour l’héroïne de ressentir les émotions des autres personnes. Alex rencontrera parfois des auras assez fortes pour créer des novas, qui vont transformer l’environnement autour du personnage. Quelques images supplémentaires, idéal pour patienter d’ici sa sortie dans quelques mois.

Pour rappel, ce True Colors nous permettra d’incarner Alex Chen, interprétée par l’actrice Erika Mori. On sera plongé à Haven Springs et comme les précédents Life is Strange, les choix auront de lourdes conséquences sur l’histoire et des pouvoirs surnaturels seront de la partie. Cette vidéo revient sur ces différents éléments, en nous montrant du gameplay, l’impact narratif du pouvoir d’Alex et quelques paysages bien jolis.

Life is Strange: True Colors est attendu pour le 10 septembre sur PC, Stadia, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series. Le titre est déjà disponible en précommande.