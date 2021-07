Résumé de la conférence Electronic Arts (Dead Space, Grid Legends…) en 5 minutes

Ce 22 juillet se tenait la conférence Electronic Arts. Grand absent de l’E3 2021, l’éditeur californien avait annoncé vouloir faire bande à part avec un événement consacré à ses titres. Celui-ci se divisait en plusieurs panels dédiés à certaines licences et une conférence a eu lieu ce jeudi soir. On vous résume tout. A la fois en vidéo, et dans cet article.

Deux annonces et beaucoup de déjà-vu

Pour commencer, Electronic Arts nous avait prévu qu’il y aurait plusieurs titres qui ne seraient pas là. Histoire de ne pas créer trop d’engouement, Dragon Age 4, le prochain Mass Effect, Skate 4 ou encore la franchise Star Wars étaient déjà pressentis absents. Ce qui ne laissait plus grand chose à attendre me direz-vous. Et effectivement, hormis deux bonnes surprises, on pouvait facilement deviner le reste.

Après un preshow qui ne montrait pas grand chose, l’éditeur a ouvert le bal avec sa première annonce : GRID Legends. Avec le récent rachat de Codemasters, Electronic Arts nous montre un nouveau jeu de course attendu pour 2022 qui semble mettre l’emphase sur son histoire avec un mode carrière complet. Plusieurs acteurs seront d’ailleurs là tels que Ncuti Gatwa (Sex Education).

Pas ou peu de gameplay présenté mais nous avons quelques informations sur son contenu, avec le retour du mode Drift, plus de 130 itinéraires prévus, de nombreux véhicules et d’autres joyeusetés. Sortie prévue l’année prochaine sur PC, et les deux générations de consoles.

Le prochain n’est absolument pas une surprise. Apex Legends est venu nous parler de sa mise à jour Emergence. Celle-ci arrivera le 3 août prochain sur toutes les plateformes et on pourra mettre la main sur une toute nouvelle légende appelé Seer. Le tout sera accompagné d’une mise à jour de la carte Bord du Monde, une nouvelle arme, des matchs classés et un nouveau pass de combat.

Le poétique Lost in Random est aussi venu se présenter une nouvelle fois en levant le voile sur son gameplay. Le jeu de la gamme EA Originals a montré une nouvelle bande-annonce pour montrer ses mécaniques mais a aussi levé le voile sur sa date de sortie, désormais fixée au 10 septembre prochain.

Après un bref passage de Knockout City, qui nous a survolé sa prochaine saison qui arrivera le 27 juillet, on a Battlefield 2042 qui est passé. On s’en doutait un peu mais le prochain opus de la série de FPS était bien là, avec une présentation de Battlefield Portal, une nouveauté plutôt sympathique.

Présenté comme une nouvelle expérience communautaire, Battlefield Portal permet de personnaliser nos propres parties en jouant sur les contenus et les règles. Plusieurs maps pensées par divers créateurs ont été présentées et le fun s’annonce bien présent.

Mais on retient surtout la dernière annonce qui n’était autre que la confirmation du retour de Dead Space. Les rumeurs allaient de bon train mais c’est désormais officiel, EA Motive bosse sur un remake du premier Dead Space. Une refonte complète, qui tournera sur le Frostbite et qui nous fait déjà froid dans le dos. Malheureusement, il faudra être patient, le développement ne vient que de commencer…

Voilà, c’est tout pour cette conférence EA Play d’Electronic Arts. Une présentation relativement pauvre en surprises mais qui nous a tout de même fait plaisir, ne serait-ce qu’avec le remake de Dead Space. On a tout de même hâte de revoir certains grands absents du catalogue de l’éditeur.