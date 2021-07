Apex Legends Emergence se lancera le 3 août prochain

L’EA Play Live 2021 a bien évidemment parlé d‘Apex Legends, le battle royale à succès de Respawn Entertainment pour nous parler de la mise à jour Emergence.

Et aussi l’émergence de Seer

Après Apex Legends Legacy, Respawn va bientôt mettre à jour la saison en cours avec Apex Legends Emergence qui sera disponible le 3 août prochain sur toutes les plateformes. Les joueurs pourront surtout mettre la main sur la nouvelle Légende, Seer, qui a été révélé très récemment via un trailer. Il est présenté comme un personnage idéal pour la traque, et on ne lui enlèvera pas non plus un certain charisme.

Nous devrions avoir plus d’informations prochainement, mais on peut également s’attendre à une mise à jour de la carte « bord du monde », une nouvelle arme : Mitrailleuse Rampage, et un nouveau pass de combat entre autres. Le mode arène introduit dans Legacy, qui propose des joutes en 3vs3 sur des cartes plus petites, aura droit à ses matchs classés avec Emergence. Les joueurs pourront ainsi grimper dans le classement (Bronze, Argent et Or jusqu’à Prédateur) afin de montrer de quoi ils sont capables.

Apex Legends est disponible en Free to Play sur PC, PS4, et Xbox One.