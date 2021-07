Battlefiled 2042 : Battlefield Portal dévoile ses modes communautaires en vidéo

Le célèbre FPS l’Electronic Arts reviendra bientôt avec Battlefield 2042. Lors de cet Ea Play Live 2021, Ripple Effect Studios a présenté Battlefield Portal, une toute nouvelle plateforme axée sur la communauté.

Il y a même Battlefield Bad Compagny 2 !

Jouer à un Battlefield avec ses propres règles, ce sera possible grâce à Battlefield Portal. Disponible dès la sortie de Battlefield 2042, cet outil vous permettra de modifier certains paramètres et ainsi créer des modes personnalisés qui pourront être partagés avec d’autres joueurs. Le choix de cartes, d’armes et autres éléments promet d’être assez large puisque l’on pourra piocher dans celles de Battlefield 1942, Battlefield Bad Company 2 ou encore Battlefield 3.

En addition, les joueurs auront également accès à Guerre Totale, une compilation des modes préférés des fans : Conquête, Percée, et Zone à risque. Ce dernier est une nouveauté qui sera dévoilée à l’approche du lancement. Pour revenir à Battlefield Portal, voici le contenu qui sera proposé aux créateurs en herbe :

Cartes classiques :

Bataille des Ardennes (Battlefield 1942)

El Alamein (Battlefield 1942)

Port d’Arica (Battlefield : Bad Company 2)

Valparaiso (Battlefield : Bad Company 2)

Frontière caspienne (Battlefield 3)

Canaux de Noshahr (Battlefield 3)

Armes :

Plus de 40 armes issues de 3 théâtres de guerre

M1 Garand, Panzerschreck, G3, M416 et plus

L’arsenal de Guerre Totale de Battlefield 2042 est également inclus.

Véhicules :

Plus de 40 véhicules issus de 3 théâtres de guerre

Le Spitfire et le bombardier B17 font leur grand retour aux côtés de véhicules modernes comme le Quad et le Little Bird.

Les véhicules d’All-out warfare de Battlefield 2042 sont également inclus.

Gadgets :

Plus de 30 gadgets issus de 3 théâtres de guerre

Des outils de reconnaissance comme le MAV et la balise radio seront disponibles en tant que gadgets, aux côtés du défibrillateur et du robot NEM

Les gadgets de Battlefield 2042 sont également inclus.

Armées :

Les factions d’autrefois feront leur grand retour dans Battlefield Portal, ce qui vous permet de jouer avec 7 armées différentes issues des anciens jeux ainsi qu’avec les Spécialistes de Battlefield 2042.

Des armées comme le Royaume-Uni, les États-Unis et l’Allemagne de 1942, mais aussi les États-Unis et la Russie de Bad Company 2 apparaîtront en exclusivité dans Battlefield

Soldats

Le retour des factions dans Battlefield Portal s’accompagnera également de celui des archétypes de soldats que vous connaissez selon leurs jeux d’origine. Par exemple, les rôles Assaut, Ingénieur, Soutien et Éclaireur de Battlefield 3 feront leur grand retour dans Battlefield.

Battlefield 2042 sortira le 22 octobre 2021 sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series.