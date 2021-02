Resident Evil Village s’inspirera en partie de Resident Evil 4

Depuis le dernier Resident Evil Showcase, Resident Evil Village fait sensation, notamment grâce à la popularité de sa nouvelle antagoniste Lady Dimitrescu. Le jeu promet de confirmer le virage emprunté par la série avec Resident Evil VII, et c’est d’ailleurs ce que confirme l’un de ses producteurs, Peter Fabiano, à une interview accordée à PlayStation Magazine, relayée par Wcctech.

La quatrième opus comme source d’inspiration

Le producteur chante les louanges de Resident Evil Village en parlant alors de ce qu’il considère comme étant « meilleur survival-horror à ce jour« , ce qui semble être assez évident comme déclaration de sa part, mais indique également que le jeu s’inspire de Resident Evil 4 :

« Vous allez voir beaucoup d’inspirations tirées de Resident Evil 4. L’équipe a produit énormément d’efforts pour tenter de créer un feeling authentique […] Il y a plein de surprises qui vous tiendront en haleine ; les joueurs vont retrouver un équilibre entre les combats, l’exploration et les puzzles à résoudre. »

Il indique également que se retrouver dans la peau d’Ethan Winters était important pour eux, et que cela les a aidé à accomplir leur vision qu’ils avaient du jeu.

On pourra découvrir le résultat dès le 7 mai sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series.