Un stream Resident Evil Showcase aura lieu le 21 janvier avec un nouveau trailer de Resident Evil Village

Est-ce que Capcom se mettrait lui aussi à la mode des Nintendo Direct-like ? C’est ce que l’on peut penser suite à cette annonce, puisque après avoir montré un nouveau trailer lors d’un showcase dédié à Monster Hunter Rise, c’est au tour de Resident Evil Village d’avoir droit à son quart d’heure de gloire.

Le premier Resident Evil Direct

Don’t miss the Resident Evil Showcase on January 21st at 10pm GMT/ 11pm CET! Join Brittney Brombacher ( @BlondeNerd ) on a guided tour of Resident Evil Village, including a new trailer, first-ever gameplay, and lots more Resident Evil news! pic.twitter.com/BSNiFPpkbV — Capcom Europe (@CapcomEurope) January 14, 2021

Capcom a en effet annoncé qu’un Resident Evil Showcase allait avoir lieu le 21 janvier prochain à 23 heures. Ce dernier sera présenté par Brittney Brombacher, qui nous donnera un nouveau trailer pour Resident Evil Village, mais pas que. Il est prévu que l’on assiste à du gameplay pour le dernier titre, mais aussi à d’autres informations concernant la licence dans son ensemble. On espère qu’une date de sortie sera de la partie.

Si l’on a du mal à imaginer Capcom annoncer un jeu en plus de Resident Evil Village, un mystérieux jeu est mentionné sur le site, avec une inscription possible pour une bêta sur PS4 et Xbox One. Il s’agirait d’un jeu qui viendrait fêter les 25 ans de la série. On en saura plus lors du stream.

On se dit aussi que c’est peut-être l’occasion d’avoir des informations concernant les nombreuses adaptations en cours de la série. On pense notamment au film, qui vient tout juste de terminer son tournage, et que pourrait potentiellement montrer des premières images.

Tout est possible, et il faudra attendre la semaine prochaine avant de découvrir tout cela.