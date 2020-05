Resident Evil Resistance : Nicholai Ginovaef et Nemesis désormais jouables

Tout comme Resident Evil 2 Remake, paru en janvier 2019, Resident Evil 3 Remake était particulièrement attendu par les fans de la série, et plus généralement les amateurs d’expériences horrifiques. Si le titre n’est peut-être pas aussi excitant qu’il le laissait paraître au premier abord, il est néanmoins blindé de bonnes idées, embarquant notamment un mode multijoueur nommé Resident Evil Resistance. Celui-ci se dote cette semaine d’un nouveau Mastermind et d’une arme biologique fatale.

Nemesis jouable pour la première fois

Comme annoncé le mois dernier, un certain Nicholai Ginovaef fait son apparition dans Resident Evil Resistance, au poste de Mastermind. Déjà peu rassurant dans ce rôle, le personnage est par ailleurs plutôt habile avec les armes à feu, et peu en équiper les caméras de surveillances. Un atout à ne surtout pas négliger dans les parties multijoueur endiablées dont il sera l’adversaire.

Néanmoins, c’est surtout une autre capacité qui fera de lui une engeance redoutable : son contrôle sur Nemesis. En effet, Nicholai est en capacité d’invoquer cette créature effrayante sur le terrain. Par ailleurs, selon Capcom, Nemesis se déplace vite, dispose de plus d’attaques à distance que ses homologues, et peut paralyser les survivants un court instant grâce à son cri.

Le patch 1.05 intégrant Nicholai Ginovaef et Nemesis est disponible dès maintenant sur Resident Evil Resistance.