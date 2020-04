Resident Evil Resistance : mise à jour et nouveau Mastermind

Après l’arrivée de Jill Valentine dans le casting de Resident Evil Resitance, Capcom décide cette fois d’améliorer son titre via une mise à jour permettant d’ajuster divers points et rendre l’expérience multijoueur meilleure.

Des améliorations et un nouvel ennemi

Cette mise à jour 1.4 nous propose d’ajuster le Matchmaking de Resident Evil Resistance qui laissait à désirer à cause d’une inégalité flagrante entre les survivants et le Mastermind. Les missions spécifiques à ce dernier ont été retirées et les missions quotidiennes se voient elles aussi ajustées. Aussi, les joueurs recevrons en bonus 10RP boosters gratuits afin de monter de niveau et d’obtenir de nouveaux objets facilement.

Enfin, Resident Evil Resistance disposera d’un nouveau Mastermind dès le mois de mai, qui n’est autre que Nicholai Ginovaef. Il sera accompagné lui-aussi d’une nouvelle bioarme encore inconnue à ce jour.

