Resident Evil : Un nouveau trailer rempli d’action et d’infectés pour la série Netflix

Après de multiples adaptations au cinéma, la licence Resident Evil va tenter sa chance sur Netflix avec une série en live-action qui promet de nous raconter une histoire inédite et différente de ce que l’on connaît. Après deux premiers teasers qui posaient les bases de cette adaptation, la série se présente à nouveau à l’occasion de la Geeked Week de Netflix, cette fois-ci avec un trailer un peu plus conséquent et riche en nouvelles images.

Du sang, des infectés, et de l’action débridée

Comme on le savait déjà, cette série nous présentera deux temporalités, en 2022 et en 2036, où l’on suivra les sœurs Wesker, filles du grand méchant iconique de la saga. On nous présente tout d’abord un tout nouveau Umbrella, qui compte bien effacer les erreurs de l’ancienne société, mais qui cache en réalité des secrets tout aussi sordides, notamment au sein de New Raccoon City.

En dehors des noms employés et du design de certains infectés, comme le Licker, difficile de pleinement reconnaître la licence Resident Evil, mais on attendra tout de même de visionner la série complète pour juger s’il s’agit oui ou non d’une bonne adaptation.

Rappelons que cette série Resident Evil sera diffusée sur Netflix dès le 14 juillet prochain.