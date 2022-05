Resident Evil : Un nouveau teaser de la série Netflix nous permet d’en apprendre davantage

La série Resident Evil produite par Netflix entend bien bousculer les codes de la saga de Capcom, avec un univers peu familier et des personnages relativement inédits, en dehors de Wesker, qui devrait avoir un tout autre rôle ici. Le premier teaser de cette adaptation a été publié la semaine dernière, et a fait naître beaucoup d’interrogation quant au scénario de la série, tant il s’éloigne de celui des jeux. Un nouveau teaser a été publié récemment pour essayer de mieux comprendre ce qui nous attend ici.

La drogue, c’est mal

Le show de Netflix tournera donc autour d’Umbrella Corporation, qui tente de vendre un médicament, ou plutôt une drogue nommée Joy, censée réduire de nombreux problèmes comme le stress et l’anxiété, mais qui contient en elle des traces du fameux virus-T (sacré effet secondaire dis donc).

Ce nouveau teaser est surtout là pour mettre en avant les nombreuses menaces qui vont croiser la route des soeurs Wesker, avec des zombies par centaines, et des monstres un peu plus gros que d’habitude. On attend maintenant un trailer un peu plus posé pour mieux nous expliquer l’intrigue, qui sera divisée en deux temporalités, une en 2022, et une autre en 2036.

Cette série Resident Evil sortira sur Netflix le 14 juillet prochain.