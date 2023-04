Resident Evil: Death Island sera le nouveau film de la licence à réunir tous les héros de la saga

Le fan-service est toujours au rendez-vous

Les personnages de Resident Evil se croisent d’un épisode à un autre, mais il existe encore des associations inédites à découvrir. Comme celle de Jill Valentine et Leon S. Kennedy, qui vont faire équipe pour la toute première fois à l’écran mais qui ne seront pas tout à fait seuls, puisque Chris, Rebecca et Claire seront aussi de la partie.

On découvre ci-dessus le premier vrai gros trailer pour ce film, qui prendra place entre le sixième et le septième opus de la saga, et donc après les événements du film Vendetta. Leon devra ici venir en aide au docteur Antonio Taylor tandis que Chris ira faire un tour à San Francisco pour aller casser quelques mâchoires zombifiées.

Si le film sortira au cinéma au Japon, il sera distribué directement en Blu-ray et DVD chez nous par Sony Pictures. Il débarquera dans les salles japonaises le 7 juillet prochain, et probablement dans le courant de l’été partout ailleurs dans le monde.