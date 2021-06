Resident Evil: Infinite Darkness dévoile sa séquence d’ouverture

Netflix sera bien présent à sa manière dans le Summer Game Fest puisque c’est en ce moment la Geeked Week, qui fait le plein d’informations sur les productions à venir concernant le catalogue du géant de la SVOD. Aujourd’hui, la journée sera consacrée aux adaptations de jeux, et si l’on devrait y voir du The Witcher ou encore Cuphead, on commence avec Resident Evil: Infinite Darkness.

Découvrez l’introduction de la série

La série nous présente donc aujourd’hui sa séquence d’ouverture, qui met en avant un flashback se déroulant quelques années avant le début de l’intrigue. Pour rappel, Resident Evil: Infinite Darkness sera disponible dès le 8 juillet prochain sur Netflix.

Dès 18 heures cet après-midi, Netflix révélera quelques détails sur les adaptations de jeux à venir, et vous pourrez retrouver toutes ces informations sur notre site dès qu’elles seront disponibles afin de ne rien manquer.