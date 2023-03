Resident Evil 4 Remake s’offre une campagne pub étonnante proposée par Nippon Animation

Voilà une drôle de façon de faire de la publicité pour un jeu tel que Resident Evil 4 Remake. La dernière version du jeu culte de Capcom sortira cette semaine, et elle a visiblement remporté tous les suffrages des critiques et de la presse, nous y compris, grâce à des visuels qui permettent de s’immerger encore plus profondément dans cet univers glauque et inquiétant. Alors quand ce dernier est représenté sous la forme d’un anime produit par le mythique studio Nippon Animation, il y a de quoi être déboussolé.

L’anime que personne n’attendait

On ne sait pas trop ce qui a poussé Capcom à avoir cette idée, mais Resident Evil 4 Remake est au cœur d’une petite série de publicités produite par Nippon Animation, un studio qui a réalisé de nombreux animes de votre enfance ou de celle de vos parents, de Tom Sawyer à Maya l’Abeille, en passant par Bouba (le petit ourson, pas l’autre).

La première pub a été diffusée au Japon et nous présente un Leon enfantin recherchant Ashley dans un village où les habitants ne lui veulent pas que du bien, malgré la douce musique qui accompagne le court-métrage. Le sang est ici remplacé par de jolis arcs-en-ciel pour rester dans le ton, parce qu’après tout, pourquoi pas. On a déjà hâte de voir la suite.

Resident Evil 4 Remake, dans sa vraie version plus réaliste et plus gore, sera disponible le 24 mars 2023 sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5 et Xbox Series. Notre test du jeu est d’ores et déjà disponible.