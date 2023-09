Resident Evil 4 Remake : Le DLC Separate Ways se dévoile un peu plus avec son trailer de lancement

Ada prend le lead

Capcom nous offre un nouvel aperçu de ce DLC très attendu avec un trailer un peu plus conséquent que celui qui a été diffusé lors du dernier State of Play. On y voit ainsi de nouvelles images sur l’aventure d’Ada, qui va croiser celle de Leon à certains moments clés. La grande nouveauté de cette extension sera l’ajout du grappin, qu’Ada pourra utiliser pour se déplacer plus rapidement ou pour éventrer quelques infectés au passage.

Separate Ways sera disponible dès le 21 septembre prochain dans Resident Evil 4 Remake. N’oublions pas non plus qu’une mise à jour gratuite pour le mode Mercenaires sera disponible à la même date, avec les personnages d’Ada Wong et Albert Wesker qui seront ajoutés au casting.