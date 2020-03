Resident Evil 3 Remake s’illustre une nouvelle fois en vidéo

Alors que la sortie du jeu s’approche doucement, ainsi que l’arrivée de sa démo jouable, Resident Evil 3 Remake refait parler de lui à l’occasion d’un trailer de 5 minutes nommé Raccoon City Incident Report.

Previously, in Resident Evil

L’idée pour Capcom est de résumer en cette durée-là, les événements qui ont mené vers le troisième épisode de la série. L’occasion donc de pouvoir rappeler les événements principaux de Resident evil 0, 1, mais également 2. Une bonne idée pour celles et ceux qui veulent avoir une petite remise en bouche avant de pouvoir retourner dans ce monde rempli de zombies.

Pour rappel, Resident Evil 3 Remake est donc la ressortie modernisée du troisième épisode de la franchise, initialement appelé Nemesis et sorti sur PlayStation, PC, Dreamcast et GameCube. Ce nouvel épisode est quand à lui prévu pour PlayStation 4, Xbox One et PC, avec une date de sortie calée pour le 3 avril prochain.

Pour les plus impatients, une démo jouable du titre sortira sur les stores demain, c’est à dire le 19 Mars.