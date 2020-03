La démo de Resident Evil 3 Remake confirmée pour le 19 mars

On vous en parlait il y a seulement quelques heures, l’arrivée d’une démo pour Resident Evil 3 Remake était plus que probable. Il n’a pas fallu attendre bien longtemps pour que Capcom confirme la chose via un tweet.

Une démo et une bêta pour Resistance

Contrairement à ce que l’on aurait pu croire, la démo arrivera donc sur PC, PS4 et Xbox One dès le 19 mars et non le 20. Si l’on en croit la vidéo, le Nemesis sera naturellement présent dans cette démo. Resident Evil Resistance, plus orienté vers le multijoueur, sera quant à lui en bêta ouverte dès le 27 mars prochain.

L‘attente touche bientôt à sa fin… Tentez d‘échapper au Némésis dans la démo de #RE3 prévue le 19 mars sur PS4, Xbox One et PC.

Rendez-vous également le 27 mars pour la béta ouverte de Resident Evil Resistance🧟 En savoir plus : https://t.co/Hy0LviGJes pic.twitter.com/HQIbJB089L — Capcom France (@capcom_france) March 16, 2020

Resident Evil 3 Remake sera disponible dans sa version complète le 3 avril sur PC, PlayStation 4 et Xbox One.