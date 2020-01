Resident Evil 3 Remake fait le plein d’images

Un nouveau trailer ayant fait son apparition il y a peu, Capcom décide de publier dans le même temps des nouvelles images sur son prochain jeu.

La joie de vivre à Racoon City

Avec ces quelques images en plus, on peut admirer la ville de Racoon City décidément plus vivante que jamais. Vient, en plus de ce lot d’illustrations, une brève introduction des différentes rencontres, bonnes ou mauvaises, que l’on sera amenées à faire dans notre tentative de fuite de la ville.

Des illustrations individuelles de chacun des personnages ont également été livrées, afin de voir le travail qui a été produit sur l’intégration de chacun d’entre-eux dans ce nouveau remake.

C’est donc un plein d’informations qui nous est récemment offert alors qu’il reste tout de même 3 bons mois avant la sortie du jeu…