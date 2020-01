Un second trailer pour Resident Evil 3 Remake

Capcom nous délivre sur leur chaine Youtube un second trailer pour la prochaine entrée de la licence Resident Evil.

Le développement du titre avançant très bien selon le studio, on a le droit à un peu moins de 3 mois avant sa sortie à un nouveau trailer pour le jeu d’horreur emblématique de Capcom. Même si celui-ci aura une composante action plus poussée que son prédécesseur.

Dans ce trailer, on peut voir Jill Valentine, la protagoniste, en proie avec le Nemesis, antagoniste récurrent de ce jeu. On témoigne également de la rencontre de Jill avec les membres de l’U.B.C.S, plus particulièrement avec Carlos Oliveira qui aura un rôle plus important à jouer dans ce remake.

Ce trailer a l’air d’être dans le thème des nouvelles informations qui nous ont été communiquées dernièrement, puisque celui-ci représente un Nemesis agressif, toujours à la poursuite du joueur, ainsi qu’un Carlos Oliveira qui a l’air d’être plus présent que dans le jeu original.

Toujours prévu pour le 3 avril prochain, on espère que ce Resident Evil 3 Remake sera à la hauteur puisqu’il succède au premier remake qui mettait déjà la barre assez haute.