Resident Evil 3 vs Resident Evil 3 Remake : la comparaison en vidéo

Moins d’un mois avant sa sortie, Capcom continue de distiller des informations sur Resident Evil 3 Remake. Après avoir levé toute ambiguïté concernant l’inviolabilité des safe rooms, le studio nippon s’est rendu chez PlayStation afin de présenter les différences entre le jeu de 1999 et sa version « moderne » qui sera disponible le 3 avril prochain sur PC, PS4 et Xbox One.

21 ans plus tard, le Nemesis fait toujours aussi peur

Commentée pendant 16 minutes par Peter Fabiano, le producteur du titre, la vidéo dévoile un gameplay très similaire à celui de Resident Evil 2 Remake, ce qui n’est pas vraiment une surprise. La ville de Racoon City a été entièrement retravaillée et est plus ouverte que dans la version d’origine.

Quant au Nemesis, il est plus impressionnant et dangereux que jamais notamment lorsqu’il est équipé de son lance-flammes. S’il était déjà particulièrement effrayant dans le jeu de 1999, la version 2020 de ce monstre fait encore plus froid dans le dos.