Res Arcana présente sa première extension : Lux et Tenebrae

Res Arcana a été sans aucun doute un de nos coups de cœur de cette année 2019. Simple mais profond, accessible tout en étant difficile, peu de jeux ont réussi le pari d’autant plaire et de donner autant envie d’être joué et rejoué. Nous attendions donc de pied ferme Lux et Tenebrae, la première extension du jeu. C’est chose faite en ce début d’année et nous allons donc vous présenter les spécificité de ce nouveau pack !

Le contenu de Lux et Tenebrae, première extension pour Res Arcana

Au programme des festivités :

4 nouveaux lieux de pouvoir

12 artefacts

4 mages

4 monuments

2 objets magiques

Cette extension ajoute également la possibilité de jouer jusqu’à 5 joueurs désormais. En plus de cela, de nouveaux types d’objets font leur apparition : les parchemins et les démons. Les parchemins vont ajouter de nouvelles capacités, les démons sont considérés comme un nouveau type de cartes, tout comme les dragons, liés à leur lieu de puissance.

Tout comme le jeu de base, Lux et Tenebrae ajoute de nouvelles variations en termes de règles. On ne révolutionne donc pas la formule, mais on la perfectionne de plus en plus. Si vous aimiez déjà le jeu de base, l’extension est donc indispensable, tout simplement ! Et c’est au final ce qui synthétise cette première extension de Res Arcana.

La volonté est claire : jouer au même jeu, mais avec simplement plus de contenu, de nouvelles façon de jouer, tout en ajoutant de petites nouveautés, et la possibilité de jouer à cinq joueurs. En bref, un moyen parfait pour ajouter encore plus de rejouabilité à l’ensemble. Si vous souhaitez en savoir plus sur Res Arcana, nous vous invitons à aller lire notre avis sur le jeu de société.