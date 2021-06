Replaced s’annonce avec un premier trailer

Sur toutes les annonces de cette conférence Xbox Bethesda, Replaced a aussi retenu notre attention. Le titre s’est annoncé officiellement dans une première vidéo relativement intrigante.

Une esthétique futuriste et pixel art atypique et captivante

Ce titre développé par Sad Cat Studios nous enverra dans un futur alternatif et dystopique des années 80. Replaced prendra la forme d’un jeu en 2.5D qui mélangera action, plateformes et une narration forte dans laquelle vous prenez le contrôle d’une IA nommée R.E.A.C.H. piégée dans le corps d’un humain.

Cela pourrait amener à un titre clairement haletant de bout en bout comme son habillage graphique à mi-chemin entre le réaliste et le pixel art qui fait le café. Indéniablement, nous avons hâte d’en voir plus sur ce jeu, qui se dotera certainement d’une OST de qualité comme dans un Cyberpunk 2077.

Replaced déboulera d’ici 2022 sans plus de précisions sur PC, Xbox One, Xbox Series et day one pour les abonnés au Xbox Game Pass.