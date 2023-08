Replaced : Le sublime jeu d’action cyberpunk en 2,5D est repoussé à l’année 2024

Un retard en remplace un autre

Ce n’est pas la première fois que le jeu est reporté, et pour des raisons tout à fait compréhensibles. En 2022, Sad Cat Studio avait été contraint de revoir ses plans suite au début de la guerre en Ukraine, étant donné que le studio est basé en Biélorussie et embauche des artistes ukrainiens. Le titre devait donc sortir cette année, mais ça ne se fera finalement pas.

Le studio l’a annoncé chez Eurogamer, en déclarant qu’il était impossible de maintenir cette date tout en atteignant le niveau de standard voulu :

« Il s’agit de notre premier jeu et nous voulons en faire le meilleur possible dans tous ses aspects. Cela demande beaucoup d’efforts – plus que ce que nous aurions pu imaginer. En même temps, nous voulons souligner le fait que nous comprenons tout à fait l’échelle promise pour le jeu et que nous sommes très conscients des pièges qu’il peut y avoir autour des promesses excessives et des résultats insuffisants. Pour mettre cela en perspective : le personnage principal dispose de plus de 500 animations méticuleusement peintes à la main et réalisées uniquement pour les phases de plateformes (heureusement, nous en avons fini avec cela) »

Un gros travail qui nécessite de reporter Replaced à l’année 2024, sans plus de précisions pour le moment.

Replaced sera disponible sur PC via Steam et l’Epic Games Store, et sur Xbox One et Xbox Series. Il sera directement inclus dans le Game Pass dès sa sortie.