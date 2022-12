Replaced : Le jeu d’action cyberpunk illustre son univers avec du gameplay

Mis en lumière lors de la conférence Xbox Bethesda de 2021, REPLACED est un jeu indépendant qui nous avait très rapidement tapé dans l’œil. Il faut dire que sa proposition artistique et son déluge d’action ne laissent pas insensible. D’abord prévu pour 2022 avant d’être repoussé à 2023 suite à la situation en Ukraine (le studio étant basé en Biélorussie avec des employés ukrainiens), le jeu n’avait pas trop donné de nouvelles depuis. Tout du moins, jusqu’à cette cérémonie des Game Awards, qui a permis de revoir le titre pendant son preshow.

Un aperçu des environnements

Cette bande-annonce met l’emphase sur l’atmosphère du titre, en nous montrant l’univers cyberpunk dans lequel on sera plongé. On y aperçoit des paysages sombres et abandonnés, des décors urbains aux multiples néons et bien sûr, quelques échanges de coups avec des combats. Le titre nous enverra dans un monde dystopique avec une version alternative des années 1980 où l’on incarne R.E.A.C.H., une intelligence artificielle piégée dans un corps humain malgré elle.

Côté gameplay, le titre prendra la forme d’un jeu d’action et de plateforme en 2.5D avec une esthétique pixel art qui séduit énormément. L’action est au centre de l’attention mais l’aventure n’oublie pas d’y mettre une bonne dose de mise en scène avec un côté cinématographique assez présent et inspiré de Blade Runner 2049, histoire d’alimenter la tension générale qui règne en ces lieux.

Malheureusement, pas de nouvelle côté date de sortie, il faudra se contenter d’une période de sortie fixée à 2023, sans aucune précision. REPLACED sera disponible sur PC via Steam et l’Epic Games Store, ainsi que sur Xbox One, Xbox Series et sera inclus dans le Game Pass dès sa sortie.