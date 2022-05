Replaced : Le jeu d’action en 2.5D est repoussé à 2023 à cause de la situation en Ukraine

La conférence Xbox-Bethesda de l’année dernière avait permis de mettre en avant quelques gros jeux que l’on est presque assurés de revoir cette année, mais aussi des jeux de plus petite envergure, qui n’étaient pas moins impressionnants pour autant. On se rappelle surtout de Replaced, un jeu d’action en 2.5D à l’univers cyberpunk, qui avait séduit les foules grâce à sa très jolie direction artistique. On attendait ce dernier pour cette année, mais il faudra encore un peu patienter.

Un retard compréhensible

Sad Cat Studios annonce aujourd’hui que le jeu ne verra pas le jour en 2022, mais que Replaced est maintenant prévu pour 2023 sur PC, Xbox One et Xbox Series. Ce retard est en réalité lié à la guerre en Ukraine, étant donné que le studio est basé en Biélorussie, et qu’il emploie aussi des personnes venant d’Ukraine.

La priorité du studio est donc d’assurer la santé et la sécurité de ces personnes et des familles des employés, c’est pourquoi le jeu a été reporté avec l’aval de la maison-mère de Sad Cat Studios, Thunderful. Cela permettra aussi d’assurer la meilleure qualité de jeu possible afin que la note d’intention du premier trailer soit respectée dans le titre final.

On envoie évidemment tout notre soutien aux personnes impactées par cette situation difficile.