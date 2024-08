Bientôt jouable à la Gamescom

On l’imaginait pour une sortie en fin d’année mais REPLACED est définitivement repoussé à 2025, sans plus de précision sur sa date. Dans un communiqué de presse, le studio explique que les objectifs ne sont pas réalisables : « Nous allons faire court : REPLACED sortira désormais en 2025. Notre date de sortie initiale était optimiste, et nous nous en excusons. Développer REPLACED est un défi assez unique, et nous sommes fiers de créer quelque chose d’aussi spécial. »

Il explique aussi qu’il est nécessaire d’avoir davantage de temps pour s’assurer que l’aventure sera à la hauteur des attentes. Mais la nouvelle s’accompagne d’un rendez-vous : le jeu sera jouable à la Gamescom, qui se déroulera en Allemagne dans quelques jours. La première démo publique sera ainsi accessible pour les personnes qui seront sur place (et si vous n’y êtes pas, nous y serons pour vous en reparler). A priori, une surprise attend tout de même les personnes absentes : « Pour ceux qui ne seront pas présents, nous avons préparé quelque chose de spécial pour plus tard cette semaine. ». Une annonce de démo ? Un nouveau trailer ?

A l’heure actuelle, Replaced est prévu sur PC, Xbox Series, Xbox One et Game Pass courant 2025.