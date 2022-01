Raven Software (Call of Duty Warzone) met fin à sa grève, en attendant que le syndicat soit reconnu

Malgré les multiples casseroles qu’Activision-Blizzard traînaient en 2021, la dernière action majeure du groupe avant son rachat par Microsoft a été de licencier une douzaine de testeurs au sein de Raven Software, un studio qui est principalement à l’œuvre sur Call of Duty Warzone. Suite à ces licenciements décrits comme étant injustifiés, l’équipe QA (contrôle qualité) avait décidé d’entrer en grève dans la foulée, début décembre, soutenu par le mouvement ABK Workers Alliance, qui œuvre depuis des mois pour former un syndicat au sein du groupe. Une grève qui prend fin maintenant, suite aux récents événements entourant Activision-Blizzard.

Pending the recognition of our union, the Raven QA strike has ended. Unused strike funds are being stored for future organizing/strike efforts.

We'll post or retweet any GWU updates here. Appreciate all the community support throughout the strike!

— ABetterABK 💙 ABK Workers Alliance (@ABetterABK) January 23, 2022