Activision licencie une douzaine de testeurs de Raven Software (Call of Duty Warzone)

L’éditeur Activision-Blizzard est actuellement en pleine tourmente médiatique et juridique, suite aux affaires de discrimination et de harcèlements qui ont éclatés au cours de l’été, tandis que Bobby Kotick, CEO de l’entreprise, et lui aussi pointé du doigt par diverses plaintes, ainsi que son inaction pour régler ce climat toxique. Alors forcément, le moment est évidemment parfait pour licencier une douzaine d’employés sans raison économique valable (au cas où, c’est ironique).

Il y a quelques jours, on apprenait ainsi le licenciement d’un tiers de l’effectif de la team QA (les testeurs, qui s’occupent du contrôle qualité) chez Raven Software, le studio qui est principalement dédié à Call of Duty Warzone.

C’est la Washington Post qui a rapporté la nouvelle, et qui a indiqué Activision a organisé des entretiens avec toute l’équipe, résultant en une augmentation pour les salariés les plus chanceux, tandis qu’un tiers de l’effectif a été remercié, avec des contrats qui se terminent fin janvier.

La raison ? A priori aucune, étant donné que Warzone réalise des chiffres records et est aujourd’hui le pilier d’Activision, tandis que l’équipe QA est centrale pour la bonne tenue du jeu.

I am gutted right now. My friends in QA at Raven were promised, for months, that Activision was working towards a pay restructure to increase their wages.

Today, one by one, valuable members of the team were called into meetings and told they were being let go.

— Austin O'Brien (@eyyohbee) December 3, 2021