Ratchet & Clank vont prochainement débarquer dans Fall Guys

Fall Guys vient tout juste de lancer sa cinquième saison, mais fait encore parler de luis pour nous présenter quelques nouveautés à venir. C’est une nouvelle collaboration que l’on découvre aujourd’hui, ce qui n’est pas une première pour le jeu. Après 2B de NieR Automata, c’est au tour de Ratchet et de son collègue Clank de rejoindre le jeu déjanté.

Une nouvelle dimension pour nos deux héros

Ratchet & Clank arrivent dans #FallGuys la semaine prochaine ! Participez aux événements in-game pour débloquer les tenues :

• Ratchet du 26 juillet au 1er août

• Clank du 6 au 15 août pic.twitter.com/ayWy1kBZps — PlayStation France (@PlayStationFR) July 22, 2021

Les costumes des deux mascottes PlayStation vont donc rejoindre Fall Guys dans les jours à venir, et demanderont de participer à des événements in-game afin de pouvoir les débloquer.

Le costume de Ratchet sera le premier, puisqu’il arrivera dès le lundi 26 juillet, et ce jusqu’au 1er août, tandis que le costume de Clank sera disponible du 6 au 15 août.

Fall Guys est disponible sur PC, PS4 et PS5, et arrivera prochainement sur Xbox One et Switch.