Fall Guys présente sa saison 5 qui sortira dès demain

Mediatonic nous avait donné rendez-vous aujourd’hui afin de découvrir les premières images de la saison 5 de Fall Guys, qui sera centrée sur le thème de la jungle et de l’aventure. Et le studio a donné pas mal de choses à voir, notamment avec du gameplay et des précisions sur les grosses nouveautés de la saison.

De l’aventure et des nouveaux modes

On commence avec l’habituel trailer de gameplay qui nous donne un aperçu des nouvelles épreuves de cette saison 5, qui seront au nombre de six. Cette mise à jour marquera surtout l’arrivée d’un nouveau mode en escouade, avec également des modes Duo et Trio qui seront limités dans le temps. Ces événements limités donneront accès à des récompenses exclusives, comme des nouveaux costumes.

Cette saison a également droit à un trailer cinématique pour rester dans l’esprit de la grande aventure, et plusieurs nouveaux packs de cosmétiques payants seront aussi disponibles. Bonne nouvelle, il ne faudra pas attendre trop longtemps pour découvrir tout cela, car la mise à jour de Fall Guys arrivera dès demain, le 20 juillet.

Fall Guys est disponible sur PC et PS4, et arrivera plus tard sur Xbox One et Switch.