Rambo fera apparemment sa guerre dans Call of Duty : Warzone

Call of Duty : Warzone a récemment subit quelques changements, mais un tweet officiel semble teaser tout autre chose pour le Battle Royale. Il se pourrait ainsi que John Rambo, célèbre protagoniste des films du même nom incarné par Sylvester Stallone, rejoigne le titre via une collaboration.

« Mais…, mais comment il va faire la guerre ?! »

Does anyone know SURVIVORJOHN#1009062? Their #WarzoneReport is a sight to be seen. pic.twitter.com/EUFPmexQnF — Call of Duty (@CallofDuty) May 5, 2021

Via ce tweet qui vous permet de connaitre vos statistiques sur Call of Duty : Warzone, le compte twitter officiel a introduit celles d’un certain Survivorjohn#1009062. Au vu des chiffres, soit il s’agit d’un « cheater », soit il s’agit du fameux vétéran américain John Rambo (ce qui en soi est presque la même chose).

5 parties joués pour 5 films, et 5 victoires sans aucune mort car Rambo gagne toujours, c’est bien connu. Le teasing est sans équivoque d’autant qu’un autre tweet vient renforcer cette idée.

« Hey CallofDuty, maintenant que Warzone se situe dans les années 80, ça vous dirait d’ajouter quelques héros de films d’action comme Rambo, Terminator, Chuck Norris ou l’Agence tous risques ».

En effet, les récents évènements sur la carte du Battle Royale laissent effectivement la porte ouverte à cette éventualité. On imagine aussi que cela permet de se mettre à niveau vis à vis de Fortnite qui multiplie les collaborations avec des films de cette époque comme Terminator, Alien ou Predator. N’oublions pas non plus son passage dans Mortal Kombat 11 en tant que personnage jouable.

Il faut maintenant attendre une annonce officielle d’Activision mais on peut penser qu’il y aura au moins un opérateur à son effigie.