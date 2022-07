Après plusieurs mois de rumeurs, Ubisoft a officialisé le développement de Tom Clancy’s The Division Resurgence, un nouvel opus à la franchise mais à destination du mobile. Reprenant les mécaniques des jeux déjà sortis sur consoles adaptées pour le mobile, le titre nous plongera dans une aventure qui viendra éclaircir quelques zones d’ombres de l’histoire de The Division 1 et 2, avec un scénario inédit. Pour les joueurs et joueuses qui veulent y jouer en avant-première, une alpha aura bientôt lieu.

Comment s’inscrire à l’alpha ?

Bien qu’il faudra attendre encore plusieurs mois pour jouer à la version final, The Division: Resurgence lancera plusieurs phases de tests, et notamment une alpha fermée qui aura lieu très prochainement. Tout le monde peut y participer mais il faut cependant suivre quelques étapes tout en signant un contrat de non divulgation, un accord qui stipule que vous ne devez pas communiquer sur ce que vous voyez dans le jeu.

Pour s’inscrire à l’alpha, il suffit de :

Se rendre sur le site officiel

Cliquer sur le bouton S’inscrire en haut de l’écran

Choisir votre plateforme (Android ou iOS)

Vous connecter (ou vous inscrire) à votre compte Ubisoft

Répondre à une série de questions (notamment sur votre expérience en jeu mobile)

Une fois que c’est terminé, vous recevrez un mail de confirmation et vous serez sur liste d’attentes. Vous n’aurez qu’à patienter jusqu’à recevoir votre invitation. A noter qu’Ubisoft fera une sélection et que toutes les personnes pré-inscrites ne seront pas forcément invités à l’alpha fermée. On peut aussi remarquer la présence de plusieurs questions liées au Battle Royale, ce qui peut laisser penser qu’il y aura un mode dans ce style dans le titre.

Pour rappel, The Division: Resurgence est prévu pour cette année mais n’a pas encore de date de sortie.