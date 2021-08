Rainbow Six Extraction : Une nouvelle vidéo donnent quelques détails sur le titre

Malgré un report de septembre à janvier 2022, Rainbow Six Extraction continue de lâcher quelques bribes d’informations au compte goutte. C’est donc dans une nouvelle bande-annonce d’un peu moins de cinq minutes que l’on en apprend plus sur le prochain titre d’Ubisoft.

Maelstrom Protocol

Avec quelques séquences de gameplay, cette vidéo nous apprend plusieurs choses. Tout d’abord, le studio rappelle que l’on pourra évoluer en solitaire ou en équipe de trois pour affronter les menaces extraterrestres qui seront aux nombres de 13 archétypes différents avec chacune ses spécificités.

Pour les combattre, les joueurs auront le choix parmi un panel de 18 agents issus de la licence Rainbow Six. Pas de grosses surprise jusque là, c’est donc d’un autre côté qu’il faut chercher pour en apprendre d’avantage.

Les missions seront au nombre de 13 avec des objectifs définis de manière aléatoire en début de partie afin de permettre une certaine rejouabilité, et celles-ci se dérouleront sur l’une des 12 cartes « en constante évolution » qui ont l’air sensiblement plus grande que les cartes de Rainbow Six Siege.

Pour mener à bien ces missions, vous aurez accès à un arsenal de pas moins de 69 armes, 25 gadgets qui pourront être améliorés afin de faire évoluer votre agent. Rainbow Six Extraction disposera de quatre niveaux de difficultés différents, avec des récompenses plus grandes pour les missions les plus compliquées.

Ubisoft nous rappelle également que le jeu sera bel et bien cross-play et que le titre sera suivi sur la durée avec des événements saisonniers ainsi que des mises à jours régulières. Le jeu aura droit à son mode compétitif et les joueurs qui possèdent Siege débloqueront instantanément la liste des 18 opérateurs d’Extraction.

Ceux qui pré-commandent Rainbow Six Extraction recevront aussi le pack Orbital Decay avec des objets épiques exclusifs, notamment l’uniforme et le couvre-chef d’Orion pour Finka et Lion, le skin d’arme universel Vaporised et le pendentif Crashlander.

Rainbow Six Extraction est attendu pour janvier 2022 sur PC, Playstation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Séries S/X et Stadia.