Quêtes Rébellion Semaine 3 | Guide Fortnite Chapitre 3 Saison 2

Qui dit troisième semaine de défis, dit forcément une troisième fournée de quêtes pour la section Rébellion. De fait, dans cet article nous allons revenir sur l’ensemble des défis Rébellion qui concernent la Semaine 3 de la Saison 2 du Chapitre 3 de Fortnite.

Comment accomplir les quêtes Rébellion de la Semaine 3 ?

Afin de vous aider au maximum, nous avons rangé les défis à réaliser par étape et par ordre chronologique d’obtention. À savoir que, chaque étape vous octroiera 23 000 EXP. Voici la liste des défis Rébellion pour cette troisième semaine de cette Saison 2 du Chapitre 3 de Fortnite.

Établir une liaison avec l’appareil près de Condo Canyon, du Daily Bugle, ou de Tilted Towers

Emplacement : Daily Bugle, Tilted Tower, ou Condo Canyon

Votre première mission pour votre première étape de défis est de vous rendre à un hologramme près de Condo Canyon, de Tilted Tower, ou du Daily Bugle, afin de connaitre votre prochain objectif.

Ensuite, votre nouvel objectif est de détruire des barrages routiers avec un bus de combat, ou une voiture que vous avez préalablement équipé d’un chasse-pierres, vous pouvez en trouver facilement dans les boîtes à outils.

Établir une liaison avec l’appareil près du Circuit Chonkers, de l’État-Major Enfoui, ou du Daily Bugle

Emplacement : Circuit Chonkers, État-Major Enfoui, ou Daily Bugle

Cette deuxième étape vous demandera une nouvelle fois de vous rendre devant un hologramme, afin de récupérer votre prochain ordre. Vous pouvez trouver un appareil près du Circuit Chonkers, de l’État-Major Enfoui, ou du Daily Bugle.

Emplacement : Montagne du Daily Bugle, entre l’État-Major Enfoui et Logjam Lumberyard, et entre Rocky Reels et le Circuit Chonkers

Votre nouvelle mission consiste à vous entraîner au tir avec un fusil de précision. Pour se faire, armez vous d’un sniper et tirez sur trois cibles d’entraînement en étant à au moins 75 m de distance. Vous pouvez trouver des cibles sur la montagne du Daily Bugle, entre l’État-Major Enfoui et Logjam Lumberyard, et entre Rocky Reels et le Circuit Chonkers.

Établir une liaison avec l’appareil près de Camp Cuddle ou de Bourg-Jonesy

Emplacement : Camp Cuddle ou Bourg-Jonesy

Encore une fois, vous devez désormais vous rendre près de Camp Cuddle ou de Bourg-Jonesy, dans le but d’activer un nouvel hologramme afin de recevoir votre prochaine mission.

Emplacement : Camp Cuddle ou Bourg-Jonesy

Maintenant, rendez-vous près d’un récepteur de données au Bourg-Jonesy ou au Camp Cuddle, détruisez la structure qui se trouve au dessus de ce récepteur, et ensuite interagissez avec lui pour récupérer les données.

Établir une liaison avec l’appareil près de Synapse Station

Emplacement : Synapse Station

Pour cette dernière étape, vous devez une dernière fois rendre visite à un hologramme près de Synapse Station pour obtenir les informations nécessaires afin de réaliser votre dernière mission pour cette troisième semaine de défis.

Et enfin, enfilez le déguisement qui se trouve à côté de l’hologramme, puis partez déposer les plans d’armes à l’intérieur de Synapse Station pour terminer votre troisième semaine de défis Rébellion.

Si vous désirez avoir d’autres astuces et soluces concernant la Saison 2 du Chapitre 3 de Fortnite, vous pouvez consulter notre guide complet. Et si vous souhaitez soutenir le site, n’oubliez pas que vous pouvez utiliser notre code créateur ACTUGAMING pour tous vos achats en boutique ainsi que pour acheter le passe de combat de la Saison 2 du Chapitre 3. Merci à vous pour votre soutien !