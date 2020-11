PS5 : Qu’en est-il de l’état des stocks en France ?

Si vous avez cherché à vous procurer une Xbox Series X ou une PS5, inutile de vous dire que cette simple tâche est particulièrement difficile en ce mois de novembre. Sorties depuis quelques jours, les deux consoles sont presque introuvables partout, notamment la PS5, malgré des stocks qui font le yo-yo et des joueurs acharnés guettant le moindre signe de réapprovisionnement. Une situation très compliquée pour un lancement de consoles, qui a cependant plusieurs justifications.

Une situation sanitaire peu optimale

Pendant des mois, on se demandait si les consoles de nouvelle génération n’allaient pas être repoussées tant la situation sanitaire dans le monde compliquait les choses. Face aux usines fermées pour protéger les employées, Sony et Microsoft ont dû trouver des solutions pour assurer tant bien que mal un lancement stable, qui s’est vite compliqué, notamment en Europe à cause de l’arrivée de la deuxième vague du virus.

La production étant difficile, le stock prêt pour le lancement n’était donc pas celui espéré par les constructeurs, surtout face à la demande des joueurs désireux de pouvoir tester la nouvelle génération, malgré le peu de jeux exclusifs à ces consoles. Autant dire que la bataille pour les précommandes s’annonçait déjà comme rude, ce qui n’a pas manqué.

Entre les boutiques qui présentaient leur stock au compte-goutte et le lancement sauvage des précommandes des PS5, alors que Sony avait affirmé que les joueurs seraient tenus au courant en avance, on a pu assister à une véritable bataille où très peu de vainqueurs sont ressortis avec leur console dans leur panier virtuel.

Et ça ne s’est pas arrangé lors du lancement officiel, surtout du côté de la PS5. Face aux mesures sanitaires et à la fermeture des magasins en France, les boutiques en ligne étaient alors le seul endroit où les joueurs pouvaient encore se procurer une console à temps. Avec des stocks qui partent en un battement de cils, être un geek et vouloir sa PS5 à Noël n’a rien d’aisé, et la situation n’est pas prête de s’arranger. Jim Ryan, PDG de PlayStation, affirmait il y a quelques jours que tout était parti, et pour cause, la PS5 a battu le record de ventes de la PS4 sur la même période, malgré un prix plus élevé.

A quand un retour des stocks ?

On imagine aussi que les constructeurs ne sont pas forcément innocents dans cette situation, et que créer la demande fait partie de leur stratégie marketing. Une stratégie qui fonctionne visiblement bien lorsque l’on voit les joueurs se ruer vers les quelques PS5 qui reviennent en stocks chez certains marchands. N’oublions pas non plus que malgré le succès indiscutable de la machine, plusieurs joueurs s’étonnent de voir de nombreux soucis sur la console. Heureusement, des mises à jour sont venues corriger le tir pour régler pas mal de problèmes, mais certains persistent, ce qui est toujours le cas lors des premiers mois de vie d’une console.

Reste maintenant à voir si la situation va se calmer début 2021. Plusieurs échos assurent que le stock ne sera pas stable avant le deuxième trimestre, mais il est difficile de prévoir l’avenir étant donné que la situation sanitaire rend tout imprévisible.

Si vous souhaitez malgré tout vous tenir au courant de l’avancée des précommandes PS5, n’hésitez pas à consulter notre article complet sur le sujet, ainsi qu’à nous suivre sur Twitter où nous vous alerterons lorsque la console sera disponible en ligne. Vous pouvez aussi consulter un dossier sur l’actualité de la PS5 et notre FAQ complète pour répondre à vos questions.