PS Now : La liste des jeux du mois d’octobre avec MediEvil et Days Gone

Après avoir pris connaissance des jeux du mois d’octobre du Xbox Game Pass, il est temps de s’intéresser au PS Now, qui dévoile enfin les titres qui débarqueront dans le programme ce mois-ci.

Les jeux du mois d’octobre 2020

Pour ce mois d’octobre, le planning est assez chargé et est évidemment lié au thème d’Halloween, avec des jeux d’horreur ou se déroulant dans des univers effrayants. On pense notamment à Friday the 13th : The Game, mais aussi au remake de MediEvil ou encore à Days Gone et son monde peuplé d’infectés. Voici la liste complète des jeux :

Tous ces titres sont disponibles dans le PS Now dès maintenant. Notez en revanche que Days Gone ne sera accessible que jusqu’au 5 janvier 2021, ne tardez donc pas trop si vous souhaitez le découvrir.