Drake Hollow et Forza Motorsport 7 s’invitent en octobre sur le Xbox Game Pass

Après l’arrivée habituelle des nouveaux jeux du Xbox Game Pass le 10 septembre dernier, le programme de Microsoft accueille une fois encore cinq titres supplémentaires dans son catalogue, même si d’autres le quittent malheureusement.

Un Forza Motorsport 7 jouable partout

Si l’on connaissait déjà l’arrivée de DOOM Eternal et ce dès le 1er octobre sur consoles en attendant de le voir arriver plus tard sur PC, il restait encore à connaître quels allaient être les jeux restants. Annoncée ce mardi, voici la liste complète des arrivées :

Titres qui rejoignent le Xbox Game Pass le 1er octobre :

Titres qui rejoignent le Xbox Game Pass le 8 octobre :

Brütal Legend (Xbox One)

Ikenfell (Xbox One, PC)

Forza Motorsport 7 (Xbox One, PC, Android)

Vous aurez noté que Forza Motorsport 7 ne sera pas jouable sur un, ni deux, mais bien trois supports différents, de quoi s’ouvrir à un maximum de joueurs souhaitant découvrir ou redécouvrir la dernière itération de la simulation de courses automobile développée par Turn 10. Sachant en plus que le prochain opus n’arrivera pas avant longtemps, c’est une bonne nouvelle.

On remarquera aussi la présence de Brütal Legend, jeu qui a marqué son époque sur Xbox 360 avec cette alchimie réussie du talent de Double Fine Productions (acquis depuis par Microsoft, tiens tiens) avec l’univers du heavy metal incarné par un personnage principal doublé par le brillant Jack Black.

Autre curiosité, Drake Hollow attirera peut-être également votre regard. La création des développeurs de The Flame in the Flood basée sur la survie et la construction a d’ailleurs fait l’objet du dernier épisode d’Indie Story, où notre avis vous donnera matière à vous diriger ou non vers ce jeu.

Enfin, avant de se donner rendez-vous à la prochaine mise à jour du Xbox Game Pass, il sera temps de dire au revoir le 15 octobre aux cinq jeux suivants :