Diablo, les premiers Star Wars et d’autres en promo sur GOG

Comme très souvent, GOG.com propose moult promotions sur son catalogue. Les offres de mi-semaine sont tombées et il faut bien avouer que cela risque de vous faire craquer. Après tout, on y retrouve un certain Diablo et son extension Hellfire, qui, très clairement, rappellera de bons souvenirs à certains.

Les promos à ne pas louper

D’autres licences cultes, comme les jeu de stratégie Caesar, les Secret Files, le dernier Homeworld ou encore la franchise Sherlock Holmes sont à l’honneur de ces promotions de mi-semaine. Voici une sélection :

Bien sûr, ce ne sont pas les seuls titres en réduction. Vous retrouverez l’ensemble des promotions sur le site officiel de GOG.